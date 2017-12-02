TFF 1. Lig'in yeni lideri Ankaragücü oldu

TFF 1. Lig'de zirve yarışındaki iki takım Ankaragücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

ANKARAGÜCÜ GERİ DÖNDÜ

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı.

Ümraniyespor 20. dakikada Jean-Armel Drole'nin golüyle öne geçerken, Ankaragücü 48. dakikada Aaron Appindangoye'nin kendi kalesine attığı golle skoru dengeledi. 58'de sahne alan Kenan Özer ev sahibi takımı öne geçiren golü kaydetti.

YENİ LİDER ANGARAGÜCÜ OLDU

TFF 1. Lig'de liderlik mücadelesi veren iki takımın karşılaşması büyük düelloya sahne olurken, yenilmezlik ünvanı devam ettirebilen taraf Başkent temsilcisi oldu. 9 maçtır bileği bükülmeyen Ankaragücü bu serisini 10 yaptı. İstanbul ekibi ise 10 maç aradan sonra 90 dakikayı puansız kapattı.

Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 30 yaptı ve Ümraniyespor'u liderlik koltuğundan indirdi. Ümraniyespor ise 28 puanda kaldı.