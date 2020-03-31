TFF, 1 milyon 923 bin lira bağış yapacak

Tüm dünyaya hızla yayılmasını sürdüren koronavirüs salgını, ülkemizdeki etkisini de göstermeye devam ediyor.

Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara ''evde kal'' çağrıları yapılmaya devam edilirken, ihtiyacı olan ailelere yardım amacıyla ise bir kampanya düzenlenmeye başlamıştı.

TFF: 1 MİLYON 923 BİN LİRA BAĞIŞ YAPMA KARARI ALDIK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün telekonferans yoluyla gerçekleştirdikleri toplantının ardından kampanya kapsamında 1 milyon 923 bin lira bağış yapma kararı aldıklarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm gücümüzle destekliyoruz.

TFF Yönetim Kurulumuz bugün telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı almıştır.

'Biz bize yeteriz' diyor, kronovirüs tehdidine karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz.

Bu vesileyle, büyük fedakârlıklarla ülkemize hizmet eden başta sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.''