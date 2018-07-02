TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

Sarıyer İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken iki grupta da 18 takım mücadele edecek.

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler

Ankara Demirspor

Bayrampaşa

Bodrum Belediyespor

Bodrumspor

Eyüpspor

Gaziantepspor

Grandmedical Manisaspor

Gümüşhanespor

Hacettepespor

İnegölspor

Kastamonuspor 1966

Keçiörengücü

Nigde Belediyespor

Sakaryaspor

Samsunspor

Sancaktepe Belediyespor

Sarıyer Utaş

Uşakspor

Kırmızı grup

Bandırmaspor

Bugsaş Spor

Darica Gençlerbirliği

Etimesgut Belediyespor

Fatih Karagümrükspor

Fethiyespor

Kahramanmaraşspor

Kırklarelispor

Konya Anadolu Selçukspor

Manisa Büyükşehir Belediyespor

Pendikspor

Sivas Belediyespor

Şanlıurfaspor

Tarsus İdman Yurdu

Tokatspor

Tuzlaspor

Zonguldak Kömürspor