TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

Sarıyer İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.
2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken iki grupta da 18 takım mücadele edecek.
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler
Ankara Demirspor
Bayrampaşa
Bodrum Belediyespor
Bodrumspor
Eyüpspor
Gaziantepspor
Grandmedical Manisaspor
Gümüşhanespor
Hacettepespor
İnegölspor
Kastamonuspor 1966
Keçiörengücü
Nigde Belediyespor
Sakaryaspor
Samsunspor
Sancaktepe Belediyespor
Sarıyer Utaş
Uşakspor
Kırmızı grup
Bandırmaspor
Bugsaş Spor
Darica Gençlerbirliği
Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrükspor
Fethiyespor
Kahramanmaraşspor
Kırklarelispor
Konya Anadolu Selçukspor
Manisa Büyükşehir Belediyespor
Pendikspor
Sivas Belediyespor
Şanlıurfaspor
Tarsus İdman Yurdu
Tokatspor
Tuzlaspor
Zonguldak Kömürspor