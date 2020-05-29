TFF yeni yabancı kuralını belirledi

Koronavirüs salgını sonrasında Türk futbolunun izleyeceği yol ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu, geçtiğimiz gün bir toplantı gerçekleştirmişti.

Söz konusu görüşmede, yabancı sınırı da masaya yatırılan konulardan biri oldu...

32 YAŞ SINIRI GELİYOR

Salgın sonrası yaşanacak ekonomik sorunlar nedeniyle kulüplerin genç ve yerli oyunculara yönelmesi gerektiğini savunan TFF, yabancı futbolcu konusunda bazı sınırlamalar getirmeye karar verdi.

Federasyon yetkilileri; yabancı futbolcu sayısının gitgide düşürülmesi gerektiğinin yanı sıra, 32 yaş üstü transferin yapılmaması gerektiğini de belirtti.

Konuyla ilgili alınan kararlar şu şekilde:

- 2020-21 sezonunda yabancı oyuncu sayısı; 8 sahada, 2 kulübede, 2 tribünde olmak üzere, 8+2+2 olacak.

- Sonraki sezonlarda ise 6 sahada, 2 kulübede olmak üzere, 6+2’ye sabitlenecek.

- 32 yaşından büyük yabancı oyuncu transfer edilmeyecek.

MEVCUT SÖZLEŞMELER HARİÇ

Öte yandan TFF; alınacak bu kararda, Süper Lig ekiplerinde forma giyen ve sözleşmesi devam eden 32 yaş üstü futbolcuları dahil etmeyeceği öğrenildi.

Ancak yeni sezonla birlikte kulüplerin, kadrolarına 32 yaşı geçmiş yabancı futbolcu da katamayacağı belirtildi.