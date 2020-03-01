TFF 3.lig'de seyirci rekoru kırıldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Kocaelispor, evinde ağırladığı İzmir ekibi Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti.
İzmit Stadyumu'nda oynanan mücadele, Kocaelispor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Ev sahibi Kocaelispor'un gollerini 6. dakikada Talha Mayhoş, 28. dakikada Yakup Alkan ve 90+3. dakikada Ali Han Tuncer kaydetti. Karşıyaka'nın gollerini ise 33. dakikada Metin Peker ve 49. dakikada Doğukan İnci attı. Ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkartan Kocaelispor, 58 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. İki maçtır galibiyet alamayan Karşıyaka ise 41 puanda kaldı ve 1 maç eksiğiyle 5. sırada yer aldı. Kocaelispor, gelecek hafta Erbaaspor deplasmanına konuk olacak. Karşıyaka ise Ağrı 1970'i ağırlayacak.
SEYİRCİ REKORU KIRILDI
Kocaeli Stadyumu'nda 28.250 biletli seyircinin izlediği Kocaelispor - Karşıyaka maçında 3.Lig seyirci rekoru kırıldı.