TFF avukatı: 55 milyon paranın ödenmesini istemiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Türkiye futbol direktörlüğü sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) açtığı 12 milyon 950 bin liralık (3 milyon 500 bin euro) tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın duruşmasında, taraf avukatları arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

İstanbul 17. İş Mahkemesi'ndeki duruşmada davacı Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir, davalı TFF'yi ise avukatlar Hüseyin Karaahmetoğlu ve Alp Karaahmetoğlu temsil etti.

Duruşmada, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya cevap verildiği belirtilerek, "Kebabçı Selahattin" olarak bilinen Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim arasında geçtiğimiz yıl Çeşme'de yaşanan kavgayla ilgili açılan soruşturma dosyası örneğinin mahkemeye gönderildiği tutanağa geçirildi.

"HAKLI NEDENLERLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİR"

Davalı TFF'nin avukatlarından Hüseyin Karaahmetoğlu ise dosyaya sundukları fesih bildiriminde herhangi bir gerekçe belirtilmediğini hatırlatarak, "Ancak haklı nedenle feshettiğimiz, gerek davacının soruşturma dosyasındaki beyanları gerekse yönetim kurulu yedek üyesine karşı (Selahattin Aydoğdu) tutumundan pişman olmadığına dair basına verdiği beyanlar göz önüne alındığında, futbol ailesi olarak davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiği ortadadır. Tanık dinletme talebimizin kabulü gerekmektedir, savunma hakkımız kısıtlanmamalıdır." diye konuştu.

Fatih Terim'in mekan basma görüntüsü - İZLE

Karaahmetoğlu, TFF'nin tacir değil özel statüye sahip bir kuruluş olduğunu ve davacı avukatının tanık dinletilmemesi konusunda öne sürdüğü hususların ticari kuruluşları bağladığını da söyledi.

"TAZMİNAT İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Fatih Terim'in 14 Temmuz'daki kavga olayından sonra "Gereğini yaparım, pişman değilim" dediğini hatırlatan Karaahmetoğlu, şöyle devam etti:

"Ama onun karşısında da kocaman bir futbol ailesi var, futbol federasyonu var. Aile olduğu için futbol federasyonu da gereğini yapar. Böyle bir şeyin gerekçesi olamaz. Terim, önce 'Ben tazminat istemiyorum' diye açıklama yapıyor ancak daha sonra TFF aleyhine dava açıyor. Toplumsal bir tepki var. Medyada yer alan yorumcuların yazdıkları ve konuşulanlar Terim'in haksızlığı üzerinedir. Davacı Terim'e özel bir paye verildi. Davranışlarına ve toplumdaki duruşuna dikkat etmesi gerekir."





"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN İNSAN GİDİP MEKAN BASAMAZ"



"Kurumun başında 'Türkiye' yazıyor. Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye'yi temsil eden bir insan gidip mekan basamaz. Biz toplum adına hareket ettiğimiz için sözleşmesini feshettik. Davacı aylık 1905 liraya köklü bir kurum olan Galatasaray ile sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmeyi imzalayıp sonra da TFF'den 13 milyon lira isteyeceksiniz, bu hiç adil değil. Bunlar yanlış hareketlerdir. Fatih Terim'in bu parayı almamasını isteyen en az 55 milyon insan var. İnsanların çoğu bu paranın verilmemesi yönünde tepkilerini dile getiriyorlar. Bu paralar kolay paralar değil ama kalkıp 13 milyon lirayı isteyebiliyorsun."





"55 MİLYON İNSAN PARANIN ÖDENMEMESİNİ İSTİYOR"

Davalı avukatının bu beyanlarına karşılık tekrar söz alan Terim'in Avukatı Rezan Epözdemir de Çeşme'de Selahattin Aydoğdu'ya soruşturma açıldığını ancak olayın bu davayla ilgilisinin bulunmadığını belirterek, "Davalı avukatı, '55 milyon insan paranın ödenmemesini istiyor' diyor. Bu tür ifadeler, mahkemeyi psikolojik etki altına alma girişimleridir.

"80 MİLYON İNSAN DA TFF İSTİFA DİYE BAĞIRIYOR"

Avukatın bu laflarına karşılık, "Türkiye'de 80 milyon insan da 'TFF istifa' diye bağırıyor' denilebilir o halde. Biz de bunu mu diyelim, ne yani? Yönetim bu reaksiyonlara göre mi hareket edecek? " ifadesini kullandı.