TFF Başkanı: İstemsizce güldüm

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu kutladığı kupa töreninde TFF Başkanı Hüsnü Güreli'nin kameralara yansıyan sevinç görüntüleri tartışmalara neden olmuştu. Güreli, bir anlık refleksle istemsiz bir şekilde güldüğünü dile getirdi.

İTİŞ KAKIŞ OLDU, BİR ANLIK REFLEKS

Törendeki o anları anlatan Hüsnü Güreli, "Sanki ortada bir suç varmış gibi bir tablo yaratıldı. Kupayı verirken itiş kakış oldu. Arkadan itildim ve bir anlık refleks ile istemsiz bir hareket yüzüme yansıdı." şeklinde konuştu.

Güreli sözlerini şöyle bitirdi: "Ben tarafsız bir başkanım. Niye sevineyim? Zaten kupayı verir vermez hemen podyumdan uzaklaştım"





Hüsnü Güreli, Yıldırım Demirören'in istifasının ardından TFF Başkanı oldu. Güreli, 1 Haziran'da yapılacak seçimlere kadar görevini sürdürecek.