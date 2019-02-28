TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir devir sona erdi.

Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.

Gerekçesini açıklayan Demirören, İddaa ve Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katıldığı için görevi bıraktığını söyledi.

İşte yapılan açıklama:

İSTİFA GEREKÇESİNİ DE AÇIKLADI

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum TFF Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum."

Öte yandan haziran ayındaki seçimlere kadar TFF başkanlığına Hüsnü Güreli ve Nihat Özdemir vekalet edecek.



