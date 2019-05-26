TFF Başkanı'nın kupa töreninde gülmesi tepki çekti

TT Stadı'nda 22. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray camiası, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Futbolculardan teknik adamlara, taraftarlardan Başkan Mustafa Cengiz'e kadar herkes büyük coşku yaşadı.

HÜSNÜ GÜRELİ'NİN GÜLMESİ TARTIŞMA YARATTI

Törende Galatasaray'ın kupa kaldırdığı anda kameralara takılan bir görüntü ise oldukça tartışıldı.

Yıldırım Demirören'in istifasının ardından seçime kadar başkanlık görevini sürdüren Hüsnü Güreli'nin, sarı-kırmızılı futbolcuların kupa kaldırdığı anda gülerken objektiflere yansıması rakip takımları kızdırdı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere birçok futbolsever, sosyal medyada Hüsnü Güreli'ye tepki gösterdi.

Tarafsız olması gereken TFF Başkanı'nın bu şekilde mutlu görünmesinin doğru olmadığını ifade eden taraftarlar, Hüsnü Güreli'yi eleştirdi.