TFF başkanlığına 5 isim aday oldu

Ali Koç: Kurgulanmış bir düzen var

Ümit Özat: Orucun telafisi var ama maçın yok

1 Valbuena'dan veda mesajı Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe kariyerini noktaladığını açıkladı.

2 Galatasaray'dan ağlama tişörtü Şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 'ağlama' göndermeli tişört bastırıldığını duyurdu.

3 Galatasaraylı futbolculardan tezahürat: Fener ağlama Galatasaray'da futbolcular şampiyonluk kutlamasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Ryan Donk başta olmak üzere tüm futbolcular "Fener ağlama" şeklinde tezahürat yaptı.

4 Galatasaray'da 5. yıldız hazırlığı Sezonu zirvede bitirerek 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, kupa töreni için kurulan platforma yarı doldurulmuş 5. yıldızı da koydu.

5 Şampiyon Galatasaray kupasını alıyor Şampiyon Galatasaray, TT Stadyumu'nda yapıaln organizasyonda kupasını havaya kaldıracak. Fiyatları 30 ila 120 lira arasında değişen biletlerin tamamı tükendi.

6 İngiltere'de yeni sarı kart kuralı uygulanacak Futbolun beşiği İngiltere önümüzdeki sezondan itibaren, oyun kurallarında çok önemli değişiklikler yapıyor.

7 Onyekuru: Tanrının beni kutsadığını düşünüyorum Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Onyekuru, ülkesi basınına yaptığı açıklamada "Başarımın arkasında bir sır yok. Tanrıya çok inanıyorum ve beni kutsadığını düşünüyorum." dedi.

8 Chelsea Eden Hazard için 112 milyon euro istiyor İngiliz basını, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Eden Hazard için Real Madrid'den 112 milyon euro istediğini ve transferin UEFA Avrupa Ligi finalinden sonra belli olacağını yazdı.

9 Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Arda Turan'ın tekrar sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceğini yorumladı. Albayrak "Gündemimizde yok. Bizim genç futbolculara ihtiyacımız var" dedi.