PFDK Fatih Terim'e 3 maç ceza daha verdi

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor...

PFDK'nın cezaları Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Schalke 04 maçından önce açıklamasına kızan Fatih Terim, "TFF'den Schalke'ye destek mesajı da beklerdim" demesi üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

9 MAÇ DAHA YOK

Terim'in bu sözlerini sportmenliğe aykırı bulan TFF, tecrübeli teknik adama 3 maç daha ceza verdi. Daha önce 7 maç cezası bulunan Fatih Terim'in böylece men cezası toplam 10 maça çıktı.

Cezasının 1'ini Kayserispor maçında çeken Fatih Terim, 9 maç daha takımının başında olamayacak.

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TERİM NE DEMİŞTİ?

Tecrübeli teknik adam, Schalke maçı öncesi şu sözleri sarf etmişti: "Maç günü sevk kararının çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor ama bu ayet değil ki, Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural. Merak etme, sabah da verebilirsin. Madem bu sevkleri açıkladın, eksik kaldı. Arkasından bir de Schalke'ye destek mesajı beklerdim federasyondan."

FATİH TERİM'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Fatih Terim, Kayserispor maçında çektiği cezanın ardından 9 mücadele daha takımının başında olamayacak. Bu karşılaşmalardan 7 tanesi belli.

Bu maçlar; Konyaspor, Beşiktaş (D), Türkiye Kupası 5. tur, Rizespor, Türkiye Kupası 5. tur rövanş, Başakşehir (D), Sivasspor.

Galatasaray kupada tur atlarsa Terim kalan 2 maçlık cezayı da kupanın son 16 turu maçlarında çekecek. Galatasaray'ın elenmesi durumunda ise Göztepe ve Alanyaspor deplasmanlarında da sarı-kırmızılılar, Terim'den yoksun çıkacak sahaya.