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Tahkim kurulundan Mauricio Isla kararı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti

| Haber Merkezi
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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezası için yaptığı itirazı reddettiğini duyurdu.

TFF'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş., ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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