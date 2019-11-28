Tahkim kurulundan Mauricio Isla kararı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezası için yaptığı itirazı reddettiğini duyurdu.

TFF'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş., ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."