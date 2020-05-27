TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi

Ligleri 12 Haziran'da başlatmayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

EN AZ 8 KERE TEST YAPILACAK

Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün güncellendiğini duyuran federasyon, "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR OYNAMAYACAK

-Tüm takımlar test yaptıracak

-Testi pozitif çıkanlar tesislere alınmayacak

-Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular ve karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak.

-Testi pozitif çıkanlar oynamayacak.



Maç öncesi uygulanacak kurallar ise şöyle:

-Seremonide tokalaşmak yok

-Takım fotoğrafı verilmeyecek

-Gol sevincinde kulübede bir araya gelmek yok

-Hakemlere en fazla 2 metre yaklaşılacak

-Yedek kulübesinde sosyal mesafe 1.5 metre