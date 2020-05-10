TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü yayınladı

TFF Sağlık Kurulu, kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını yayınladı.

Soyunma odaları, antrenmanlar, maçlar, takım fotoğrafı pozu, 20 metrede bir el dezenfektanı, gol sevinçleri, saha kenarında maske, pozitif test senaryosu ve birçok konu hakkında belirlenen ön kararlar madde madde açıklandı.

TOKALAŞMA VE MAÇ ÖNCESİ FOTOĞRAFI KALKTI

TFF tarafından yayımlanan protokolde dikkat çeken bazı maddeler şu şekilde:

- Maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecektir.

- Maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılmalıdır.

- Nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilmelidir.

HAKEME 2 METREDEN FAZLA YAKLAŞILMAYACAK

- Maç esnasında oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecektir.

- Saha içerisindeki dağıtım dışında herkes kendi şişesini kendisi taşımalıdır.

- Yedek kulübesinde olmayan ekip çalışanlarının maç öncesi ve sonrası sahaya çıkması önerilmez.

- Kamp kadroları müsabakadan 2 gün önce teste girecek.

- Stadyumlar maç sabahı veya 1 gün önce dezenfekte edilecek.

- En fazla 12 foto muhabiri, 20 gazeteci ve 8 kameramana izin verilmelidir.

- Yedek kulübeleri sosyal mesafe için genişletilmelidir.

- Oyuncular girişten soyunma odasına kadar maske takmalıdır.