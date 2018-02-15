TFF Gaziantepspor'dan 6 milyon lira istedi

TFF, "altyapı yardımı" adı altında 4 milyon lira destek alan Gaziantepspor'un, ödemeyi futbolcu borçları gibi farklı alanlarda kullandığının tespit edildiği gerekçesiyle parayı geri istedi.

PARAYI FARKLI ALANDA KULLANDILAR

Alınan bilgiye göre, geçen sezon TFF'ye altyapı tesislerini güçlendirmek için kulüp yönetimi tarafından başvuruda bulunuldu. Başvuru sonucunda "altyapı yardımı" adı altında 2 farklı tarihte 4 milyon lira destek alan Gaziantepspor'un, ödemeyi futbolcu borçları gibi farklı alanlarda kullandığı tespit edildi.

Bunun üzerine TFF tarafından Gaziantepspor Kulübüne yeni bir yazı gönderilerek, ödeneğin yüzde 50 fazlasının (6 milyon lira) yasal faiziyle birlikte iade edilmesi talep edildi.

Ödeme iadesi yapılana kadar altyapı sporcularının deplasman masraflarıyla ilgili ödeme yapılmayacağı da kulübe bildirildi. Gaziantepspor yönetiminin ise TFF'ye başvurarak hem cezanın ertelenmesini hem de müfettiş istenerek ödemenin araştırılmasını istediği öğrenildi.