TFF'den hakemlere para cezası

TFF, Süper Lig'in devre arasında hakem eleştirilerini gündemine taşıdı.

TOPLANTI YAPILDI

Kulüpler ve kamuoyunun hakemler üzerindeki söylemlerini değerlendiren TFF yönetimi önemli bir toplantı düzenledi.

Sezonun ilk yarısındaki hakemlerin kötü performansları bu toplantıda masaya yatırıldı.

MAAŞLARDA AZALTILMAYA GİDİLDİ

MHK Başkanı Yusuf Namolu ve yönetim kurulu üyesi Hüsnü Güreli'nin, hakemleri sezonun ikinci yarısında daha dikkatli olmaları konusunda uyardığı öğrenildi.

Bu toplantıdan çıkan en önemli karar ise hakem maaşları üzerinde oldu. Ligde görev yapan hakemlerin maaşları azaltıldı ve performanslarına göre prim sistemi getirildi.

NTVSpor'da bir programda konuyla ilgili istihbarat paylaşan Mehmet Ayan da "Devre arasında hakem maaşlarında azaltılmaya gidilmiş. Hüsnü Güreli, Yusuf Namoğlu topa girmiş. 15 bin Lira sabit maaş ve performans kriterine göre hakemlerin prim alması şu anda uygulanıyormuş." dedi.