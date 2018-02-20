TFF, hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz'a 4 ay ceza verdi

TFF'den yapılan açıklamada, medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen Abdullah Yılmaz'a Merkez Hakem Kurulu Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi.

6 AY YERİNE 4 AY

TFF disiplin talimatının 38. maddesine aykırılık gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen ve disiplin kurulu tarafından 4 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan hakem Abdullah Yılmaz'la ilgili kurulun takdir indirimi yapması dikkat çekti.

Talimatın ilgili maddesinin (38.m) 5.fıkrasında bu maddenin ihlalinin TFF mensupları tarafından gerçekleşmesi halinde "en az 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilir" demesine karşılık PFDK hakem Abdullah Yılmaz'a indirim yaparak 4 ay hak mahrumiyeti cezası kesti.