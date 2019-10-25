TFF: Halit Kurt hakkında soruşturma açılmıştır

Halit Kurt hakkında soruşturma açan TFF, her türlü şiddeti esefle kınadıklarını belirtti.
İşte yapılan açıklama:
Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır.
Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır.
Bu vesileyle her türlü şiddeti esefle kınadığımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Türkiye Futbol Federasyonu
Soyunma odasında oyuncularını döven hoca VİDEO