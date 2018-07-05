TFF izin verdi: 4. oyuncu değişikliği geldi

1 Fikret Orman, Vida ve Babel'in satılmasını istemiyor Fikret Orman, Slovakya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vida ve Babel'i satmak istemediklerini söyleyen Orman "Negredo'yu satarsak terine santrfor bakarız. Yoksa Negredo ile devam ederiz" dedi.

2 Neymar Dünya Kupası'nda yerden kalkmıyor Dünya Kupası'nda kendisine yapılan faullere abartılı bir şekilde tepki verdiği için futbolseverler tarafından alay konusu olan Neymar, toplamda 14 dakika yerde yattı.

3 Galatasaray'dan Serdar Gürler atağı Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler'le görüşecek.

4 Başakşehir, Serdar Taşçı ile anlaşmaya vardı Başakşehir, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'yı kadrosuna kattı.

5 Comolli'nin hedefi Mignolet Uzun süredir kaleci arayışı içerisinde olan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli, Liverpool kalecisi Mignolet'nin transfer edilmesini istedi.

6 UEFA yeni futbol kurallarını duyurdu UEFA’dan yedek kulübesinde fazla oyuncu ve değişiklik sayısına yönelik hamle geldi. Resmen açıklanan kuralda 2018 Dünya Kupası baz alındı.

7 Luciano Moggi: Ronaldo Juventus'a transfer oldu Juventus'un eski genel direktörü Luciano Moggi, Ronaldo'nun sağlık kontrolünden geçtiğini, Portekizli yıldızın kısa süre içerisinde İtalyan devine imza atacağını söyledi.

8 Dünya Kupası finalinin en büyük adayı Cüneyt Çakır Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almayan temsilcimiz Cüneyt Çakır'ın adı ciddi bir şekilde final için geçmeye başladı.

9 Cocu'nun uygulayacağı kurallar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı yemekte cep telefonu kullanmayı da yasakladı.