TFF, Japonların derbi gündüz oynansın teklifini reddetti

Galatasaray'da Nagatomo, Beşiktaş'ta ise Kagawa'nın forma giymesinden dolayı Japon futbolseverler iki kulübe büyük ilgi gösteriyor.

Hem Galatasaray, hem de Beşiktaş için aynı zamanda bir gelir kapısı olan Japonlar, iki ekibin karşı karşıya geleceği maçı yayınlamak için TFF'den istekte bulunmuştu.

TFF TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Bir Japon kanalının Galatasaray-Beşiktaş derbisini yayınlamak istediği, maçın gündüz oynanması için ise TFF'ye 2 milyon euro teklif ettiği ifade edilmişti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve derbiyi gündüz oynayabileceklerini söylemişti.

Ancak TFF, Japonların saat farkı nedeniyle derbinin gündüz oynanması teklifini reddetti. Mücadele 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Bilindiği gibi İngiltere Premier Lig'deki bazı maçlar, Uzak Doğu'da da izlensin diye gündüz oynanıyor.