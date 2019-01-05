TFF, kulüplerin borçlarını yapılandırıyor

İstanbul'daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanlarının ve kulüplerin mali sorumlularının da katıldığı toplantıda tarihi kararlar alındı.

KULÜPLERİN BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLECEK

Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların 5 yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre de borca ve bilançolara göre belirlenecek.

TAVİZ VERMEDEN DENETİM

Toplantıda gündeme gelen en önemli konu ise kulüplerin denetimi oldu. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, projenin hayata geçmesiyle birlikte kendilerinin tavizsiz bir şekilde denetim yapacağını belirterek, "Kimse kusura bakmasın. Bu aşamadan sonra federasyon olarak çok ciddi yaptırımlar uygulayacağız" uyarısında bulundu.

KULÜPLERE EK KAYNAK VERİLMEYECEK

Buna göre; 100 milyon TL geliri olan bir kulüp, 110 milyon TL harcama yaptığı takdirde Futbol Federasyonu devreye girecek ve müdahalede bulunacak.

Öte yandan bazı kulüplerin "ek kaynak" teklifinin de görüşüldüğü ancak kabul görmediği toplantıda, söz konusu ekonomik krizin 20 yıllık bir geçmişi olduğunun altı çizildi.

İdari ve mali denetimlerinin Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirileceği projede, TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapıları sıkı bir kontrol altına alınacak.

Süper Lig'de yer alan kulüp başkanları ise, TFF ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki iş birliğine olumlu yaklaştıklarını belirttiler.