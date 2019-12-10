TFF, kulüplerin harcama limitini yükseltti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Finansal Fair Play kurallarına uyulması amacıyla sezon başında her kulübe harcama limiti getirdi.

TFF'DEN DEĞİŞİKLİK GELDİ

Belirlenen limitleri aşan kulüplere puan silme, transfer yasağı gibi ağır yaptırımlar uygulanacağı açıklandı. Ancak TFF bu kararı alırken, kulüplerin sadece bu sezona özel açıklanan limitlerin yüzde 30 fazlasını harcamasına izin verdi.

Son dönemde birçok kulübün, belirlenen limitleri yüzde 30'dan fazla aştığı ve devre arasında ceza alabileceği konuşuluyordu. Federasyon yeni bir karara imza atarak, yüzde 30 olan aşım limitini yüzde 40'a çıkardı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. Paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi."