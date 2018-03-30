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TFF kulüplerin menajerlere ödediği rakamları duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu'nın yaptığı açıklamaya göre menajerlere en fazla ödeme yapan kulüp 3 milyon 500 bin euro ile Galatasaray.

TFF kulüplerin menajerlere ödediği rakamları duyurdu
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Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri resmi siteden duyurdu.

EN ÇOK G.SARAY, EN AZ BEŞİKTAŞ HARCADI

Menajerlere en fazla ödeme yapan kulüp 3 milyon 500 bin euro ile Galatasaray oldu.

Fenerbahçe, menajerler için 1 milyon 442 bin 500 euro harcarken, Trabzonspor'un kasasından çıkan para ise 1 milyon 296 bin 200 euro.

"4 Büyükler" arasında menajerlere en az parayı 75 bin euro ile Beşiktaş harcadı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir.

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