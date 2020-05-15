TFF: Liglerin başlama tarihi şimdilik kaydıyla alındı

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Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez çalıştı

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Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

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Mustafa Cengiz taburcu oldu

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Ali Koç: 3 ayrı teknik adam ile görüşüyoruz

Al İttihad, Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, spor camiasını da etkisi altına aldı. Futbol dünyasındaki önemli isimler salgına yakalanırken, ne yazık ki vefat haberleri de gelmişti.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'a, bir talip daha çıktı. Galatasaray'dan sonra Başakşehir'in de tecrübeli sol bekle temasa geçtiği öğrenildi.

Hasan Ali'yi Başakşehir de istiyor

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Max Kruse, hayalinin Almanya'ya dönmek olduğunu söylemişti. Sarı-lacivertli yönetim, "5 milyon euro getirirsen, gidebilirsin" dedi.

TFF'nin "Testler idmanlara başlamadan önce yapılacak" şeklindeki uyarısını dikkate almayan ve 3 gün sonra test yaptıran Beşiktaş'ta, koronavirüsün bu yüzden hızla yayıldığı ortaya çıktı.

Vaka sayısı 10'a yükselen Beşiktaş'ta neler oluyor

Beyninde tespit edilen üç ur nedeniyle ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu edildi.

Mustafa Cengiz taburcu oldu

Koronavirüs nedeniyle aylardır sahada antrenman yapamayan, sadece evde bireysel olarak çalışan Radamel Falcao'nun, kilo aldığı görüldü.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün yapılan yüksek divan kurulu toplantısının ardından konuştu.

Belçika 1. Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili kararın şimdilik kaydıyla alındığını, kendileri için önceliğin sağlık olduğunu belirtti.

1 Acun Ilıcalı'ya çağrı: Karacabey'i satın alın Avrupa'dan bir kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker bir çağrıda bulundu. Ülker, ''Avrupa'dan kulüp almayın. Görüşelim, Avrupa bizi seyretsin'' dedi.

2 Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası Yönetimin davranışları nedeniyle yolları ayırmayı düşündüğü Hasan Şaş'ın, bu durumu anlayınca istifa ettiği öğrenildi.

3 Beşiktaş ve Kasımpaşa'da koronavirüs vakaları Beşiktaş'ta biri futbolcu 8 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da ise iki futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

4 Hasan Şaş istifa etti Galatasaray'da yardımcı antrenör olan Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı.

5 Vodafone ile Terra Pizza sponsorluktan çekiliyor 7 yıldır Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Terra Pizza'nın, opsiyon haklarını kullanmak istemedikleri öğrenildi.

6 Şener Özbayraklı evlendi Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, bir süredir birlikte olduğu Şilan Makal ile dünyaevine girdi.

7 Acun Ilıcalı: F.Bahçe'ye sol bekin kralı geliyor Son günlerde Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili yorumlarda bulunan Acun Ilıcalı, bu kez de sol bek bölgesine alınacak oyuncu hakkında konuştu.

8 Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

9 Galatasaray'da indirim teklifi kabul edildi Futbolcularından maaşlarında yüzde 30'luk indirime gitmelerini isteyen Galatasaray'da, Muslera dışında yabancı oyuncular sıcak yaklaşmayınca oran, yüzde 15'e çekildi. Futbolcular, teklifi kabul etti.