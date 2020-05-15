Ensonhaber.com'a dön

TFF: Liglerin başlama tarihi şimdilik kaydıyla alındı

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili kararın şimdilik kaydıyla alındığını, kendileri için önceliğin sağlık olduğunu belirtti.

| AA
TFF: Liglerin başlama tarihi şimdilik kaydıyla alındı
Yorum Yap

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda liglerin başlama kararının tek taraflı alındığına ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

"KARARI ŞİMDİLİK ALDIK, ALTERNATİFLİ 7 PLANIMIZ VAR"

Bu konuda kamuoyunda çıkan haberlerin art niyetle yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır ve 12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA'nın Avrupa kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur."

TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü yayınladı-haberi için tıklayın

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM