TFF olaylı derbiyle ilgili kararını açıklıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu 19 Nisan’da saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını bugün açıklayacak.
TOPLANTI BAŞLADI
Yönetim kurulunun, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı kritik toplantı saat 13.00’te başladı.
TFF olaylı maçın ardından yaptığı açıklamada büyük merakla beklenen kararın toplantı sonrası kamuoyuna resmen duyurulacağı bildirmişti.
Hakem ve temsilci raporlarının yanı sıra yayın kuruluş görüntülerini tüm detaylarıyla masaya yatıracak olan TFF Yönetim Kurulu’nun alacağı karara göre derbinin akıbeti netlik kazanacak.
3 SEÇENEK VAR
Hükmen Beşiktaş galibiyeti.
Maç kaldığı yerden devam edecek.
Maç en baştan başlayacak.