TFF, sarı kart cezası kuralında değişikliğe gidiyor

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık düzenlenen toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

MHK yöneticileri ve kulüp başkanlarının da yer aldığı toplantıda Türk futbolunun sorunları masaya yatırılarak, neler yapılması gerektiği üzerine çözümler üretilmeye çalışıldı.

"TARTIŞMA MURİÇ'LE BAŞLAMIŞTI"

Fenerbahçe'den Vedat Muriç'in ligde oynanan Gaziantep FK maçında ikinci sarıdan kırmızı kart görüp, cezasını kupada çekmesi ve ardından PFDK'ye sevk edilmesi ile başlayan "bilinçli sarı kart görme" tartışmaları için bir çözüm önerisi sunuldu.

Kulüp başkanları, bu durumun oluşturabileceği karışıklıklar ve tartışmaların önüne geçilmesi için TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kuralın değişmesi için talepte bulundu.

KURAL DEĞİŞİYOR

Farklı görüşlerin de sunulduğu toplantıda, kart kuralının değişmesine karar verildi.

Önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya konulacak yeni kurala göre, artık lig maçlarında görülen kartlar sadece ligi kapsayacak.

Kupa maçında görülen kartlar ise; şu an uygulamada olduğu gibi sadece kırmızı kart görülmesi halinde ligi bağlayacak.

Yani ligde çift sarıdan kırmızı kart gören futbolcular, artık kupa maçında cezalı duruma düşmeyecek.