Şenol Güneş A Milli Takım'ın başına geçti

Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu yeni teknik direktörünü buldu.

Federasyon, şu anda Beşiktaş'ın başında bulunan 66 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş'le 4 yıllık anlaşma yapıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

LİG BİTİNCE GÖREVE BAŞLAYACAK.

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Lig sonuna kadar Beşiktaş'ı çalıştıracak olan tecrübeli teknik adamın siyah-beyazlı kulüple sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

