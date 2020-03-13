TFF: Süper Lig ertelenmeyecek

Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da birçok ligde maçlar seyircisiz oynanırken, bazı ligler ise erteleme kararı almışlardı.

Geçtiğimiz gün, Süper Lig karşılaşmalarının da seyircisiz oynanacağı belirtilirken bugün ise mücadelelerin ertelenmesi gündeme geldi.

"MAÇLARIN ERTELENMESİ GÜNDEMDE DEĞİL"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, maçların ertelenmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Yardımcı, "Süper Lig maçlarının ertelenmesi gündemde değildir. Şu andaki tercihimiz taraftarsız olarak maçların devam etmesi. İnşallah bunu uygulayacağız" dedi.