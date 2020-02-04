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Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı kaldı

TFF, Liglerde yer alan kulüplerin ara transfer dönemi sonrası bildirdiği takım listelerini yayınladı. Fenerbahçe'de Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmesi askıya alındı.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı kaldı
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2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı.

ALPER TFF'YE BİLDİRİLMEDİ 

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.

Lisansı çıkarılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan yeri çağrılan Allahyar ise A Takım Listesi'ne dahil edildi.

GALATASARAY'DA NAGATOMO VE LUYİNDAMA LİSTEYE ALINMADI 

Galatasaray'da ise Yuto Nagatomo ve Christian Luyindama'nın sözleşmelerini askıya aldı.

TFF'ye bildirilen listede Nagatomo ve Luyindama'nın isimleri yer almadı.

Öte yandan ilk yarıda lisans çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.

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