Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı kaldı

2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı.
ALPER TFF'YE BİLDİRİLMEDİ
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.
Lisansı çıkarılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan yeri çağrılan Allahyar ise A Takım Listesi'ne dahil edildi.
GALATASARAY'DA NAGATOMO VE LUYİNDAMA LİSTEYE ALINMADI
Galatasaray'da ise Yuto Nagatomo ve Christian Luyindama'nın sözleşmelerini askıya aldı.
TFF'ye bildirilen listede Nagatomo ve Luyindama'nın isimleri yer almadı.
Öte yandan ilk yarıda lisans çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.