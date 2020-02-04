1 Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı kaldı TFF, Liglerde yer alan kulüplerin ara transfer dönemi sonrası bildirdiği takım listelerini yayınladı. Fenerbahçe'de Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmesi askıya alındı.

2 Tottenham, Uğurcan Çakır için devreye girdi Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a, Liverpool'dan sonra Premier Lig'den bir talip daha çıktı. İngiliz ekiplerinden Tottenham, genç file bekçi için Trabzonspor'a 25 milyon euro teklif etti.

3 Ersun Yanal'ın şampiyonluk hesabı Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla yaptığı görüşmede sezon sonu 70 puana ulaştıkları takdirde şampiyon olacaklarını söyledi.

4 Mbaye Diagne, Galatasaray tesislerinde Diagne, Florya Metin Oktay tesislerine giriş yaptı. Sosyal medyadan yayınladığı videoda, Henry Onyekuru ve Luyindama ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştuğuna dair bir anı paylaştı.

5 Florin Andone iyileşti Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Andone'den iyi haber geldi. Golcü futbolcu, Alanyaspor maçının kadrosuna alındı.

6 Rıza Çalımbay: Şampiyon olacağız demedim Son haftalarda çöküşe geçen lider Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

7 Cizrespor ligden çekildi Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç, hakemlerin ırkçılık yaptığını iddia ederek ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

8 Beşiktaş'tan Bruno Varela atağı Karius'la yollarını ayırmaya karar veren Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli kaleci Bruno Varela'yı listesine aldı.

9 Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılacak Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Cimbom, oyuncunun 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek.