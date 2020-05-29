TFF: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak

Türkiye'de futbol ligleri, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin devam edeceği tarihleri de duyurmuştu.

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını açıklayan Özdemir, TFF 1. Lig için ise 19 Haziran tarihini vermişti.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Yaşanan bu gelişmenin ardından oynanacak olan maçlarla ilgili ayrıntılar da gelmeye devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu; resmi site üzerinden yaptığı açıklama ile Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının seyircisiz olarak oynanacağını duyurdu.





TFF tarafından açıklanan diğer koronavirüs talimatları ise şu şekilde:

- Ateşi 37.8 ve üzerinde olanlar stadyumlara alınmayacak.

- Protokol tribününde oturacak kişiler 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.

- Müsabakada taç çizgilerinde 2’şer, kale arkalarında 1’er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapar. Top toplayıcıların yaşları 20 ile 30 yaş arasında olmalıdır. Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır.

- Yedek Kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması zorunludur. Kulübede bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır.

- Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir.

- Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.

- Saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.

- Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir.