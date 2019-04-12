TFF ve Kulüpler Birliği'nden Can Bartu için başsağlı

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu (83) hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Can Bartu'nun hayatını kaybettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

TFF VE KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Can Bartu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, "Ay-yıldızlı formayı 26 kez giyip 6 da gole imza atan, Fenerbahçe kulübünde uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya'da da temsil eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yapan Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Twitter hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında ise, "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Fenerbahçe Spor Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.