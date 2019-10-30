TFF: Yabancı sayısını düşüreceğiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı oyuncu sınırlandırılması konusunda bir açıklama geldi.

Özdemir, İzmir Ticaret Odası'nın ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, yabancı oyuncu kontenjanına da değindi.

"PLAN, PROGRAM DAHİLİNDE SAYIYI DÜŞÜRECEĞİZ"

Milli takımın başarısının yabancı oyuncu kuralına bağlanmaması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Plan program dahilinde yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz." dedi.

"ALTYAPILARA GEREKLİ BÜTÇELERİ SAĞLAYAMIYORUZ"

Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın başarısını yabancı oyuncu kuralına bağlayanların olduğunu hatırlatarak, "Bu konuda ön yargılı değiliz. Bu konu üzerinde uzun süre tartışarak, Türk futbolu için, Türk futbolunun gelişimi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Altyapılara gerekli bütçeleri sağlayamıyoruz." diye konuştu.