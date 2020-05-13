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TFF: Yayıncı kuruluş ile sözleşmemizde değişiklik yapılmamıştır

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi site üzerinden bir açıklama yaparak, yayıncı kuruluş ile olan sözleşmede değişikliğe gidildiği iddialarını yalanladı.

| Haber Merkezi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF9 tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.''


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