TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

Tolga Zengin'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetimden kaleci transferi istedi. Avcı'nın listesinde Gökhan Akkan, Ertaç Özbir ve Alperen Uysal var.

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı maçın ardından Küçükçekmece'deki birliğine teslim oldu.

Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin Benficalı futbolcu Fejsa'yı 3 milyon euro karşılığında transfer ettiğini yazdı.

Galatasaray, Kosovalı golcü Vedat Muriç için Ç.Rizespor'a 3 milyon euroluk teklifte bulundu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'den de yeni bir atak gelmesi bekleniyor.

Twitter hesabından bir kutlama videosu yayınlayan Galatasaray, sosyal medyada dalga konusu oldu. Çünkü yayınlanan videoda Beylikdüzü'nde yaşanan bir trafik kazasının görüntüleri de yer aldı.

Galatasaray, Ever Banega için Sevilla'ya 5 miyon euro teklif etti. İspanyol ekibi ise 6 milyon euro istiyor. Aradaki 1 milyon euroluk farkta anlaşma sağlanırsa, transfer kısa süre içerisinde bitecek.

İspanyol basınına konuşan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo "Ben, ihtiyacı olan insanlara ne kadar yardım edersem, Tanrı da bana o kadar yardım etti" dedi.

Fenerbahçe yönetimi, Alex için jübile maçı organize etme kararı aldı. Karşılaşmadan elde edilecek olan gelir ise Fener Ol kampanyasına bağışlanacak.

1 Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer dönemi başlamadan önce sevgilisi Tuğba Coşkun’la tatile çıktı. İkili, sabah sporu yaparken Bodrum'da görüntülendi.

2 Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı Uzun süredir Valbuena'nın yerini doldurmak için oyuncu arayan Fenerbahçe yönetimi, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı.

3 NBA'de şampiyon Toronto Raptors Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve tarihininde ilk kez şampiyon oldu.

4 Galatasaray Banega transferinde sona yaklaştı Galatasaray, Ever Banega için Sevilla'ya 5 miyon euro teklif etti. İspanyol ekibi ise 6 milyon euro istiyor. Aradaki 1 milyon euroluk farkta anlaşma sağlanırsa, transfer kısa süre içerisinde bitecek.

5 Diagne Al Shabab'a transfer oluyor Galatasaray yönetimi, gol kralı olmasına rağmen beklentileri tam olarak karşılayamayan Diagne'yi satma kararı aldı. Al Shabab kulübünün Senegalli forvet için 13 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

6 G.Saray'ın kutlama videosunda trafik kazası Twitter hesabından bir kutlama videosu yayınlayan Galatasaray, sosyal medyada dalga konusu oldu. Çünkü yayınlanan videoda Beylikdüzü'nde yaşanan bir trafik kazasının görüntüleri de yer aldı.

7 Babel'in yeni imajı Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Ryan Babel, transfer öncesi saçını pembeye boyattı.

8 Ronaldo yardımseverliği babasından öğrendi İspanyol basınına konuşan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo "Ben, ihtiyacı olan insanlara ne kadar yardım edersem, Tanrı da bana o kadar yardım etti" dedi.

9 Abdullah Avcı, yönetimden kaleci istedi Tolga Zengin'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetimden kaleci transferi istedi. Avcı'nın listesinde Gökhan Akkan, Ertaç Özbir ve Alperen Uysal var.