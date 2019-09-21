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TFF'den 3 kulübe puan silme cezası

TFF, ulusal lisans kriterlerini tamamlayamayan 1. Lig ekipleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a 3 puan silme cezası verdi.

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TFF'den 3 kulübe puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspora 3'er puan silme cezası verildiğini açıkladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak, Süper Lig, TFF 1inci Lig ve TFF 2nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İncelemeler neticesinde Kurul; Süper Lig'den; Antalyaspor A.Ş. , Denizlispor, Gençlerbirliği, Kayserispor, MKE Ankaragücü, TFF 1.Lig'den; Adanaspor A.Ş., Altay, Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Erzurumspor, TFF 2.Lig'den; Ankara Demirspor, Bandırmaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, Sancaktepe Futbol Kulübü AŞ., Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, ve Zonguldak Kömür Spor A.Ş., kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

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