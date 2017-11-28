TFF'den açıklama: Şenol Güneş teklifi kabul etmedi

Servet Yardımcı, Fatih Terim’in ardından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş’e teklif yaptıklarını fakat Güneş’in bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

KABUL ETMEDİ

Servet Yardımcı, TRT Spor’da katılığı programda açıklamalarda bulundu. Milli takım teknik direktörlüğü hakkında konuşan Başkanvekili Yardımcı, “Fatih Hoca’dan sonra Şenol Güneş’e teklif götürdük, kulüp kabul etmedi. O anda başka da kimse yoktu, Lucescu göreve getirildi. Bizleri tanıyan, en doğru insan olarak Lucescu’da karar kılındı. Takımın başında Türk hoca olmaması beni rahatsız etti ama herkese de teklif götüremezdik. Hocalarımız çalışıyor. Kulüplere de çomak sokmanın bir anlamı yok. Türk hocanın olması hepimizin arzusu” dedi.