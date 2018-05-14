TFF'den adaylık broşürü

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığı için hazırladığı tanıtım kitabında, organizasyon için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler bulundu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye'nin UEFA 2024 Adaylık Elçisi ampute futbolcu Barış Telli'nin mesajlarının yer aldığı kitapta, EURO 2024 adaylığı vizyonu ve organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesinin UEFA'ya neler kazandıracağından bahsedildi.

İlk etabı 2014'te açılan, ikincisi de 2019'da hizmete sunulacak UEFA 2024 Üssü'nün de içinde olduğu Futbol Mükemmellik ve İnovasyon Merkezi'yle ilgili detayların bulunduğu kitapta, Türkiye'nin ev sahibi olması durumunda karşılaşmaların yapılacağı İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Trabzon şehirlerinin tanıtımı ile bu illerdeki statlar hakkında bilgiler de yer aldı.

Tüm ulaşım ağlarıyla ilgili detaylı bilgilere yer verilen kitapta, maç günleri bilet sahibi taraftarların toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceği kaydedildi.

Devletin şampiyona için talep edilen tüm garanti ve gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt ettiği de aktarılan kitapta, turnuvada her bilet sahibi adına sertifikalı fidanlar dikilerek gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakılacağı belirtildi.