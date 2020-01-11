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TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limitlerine yaptığı itirazları reddetti.

| Haber Merkezi
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TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limitlerine yaptığı itirazları reddetti.

Ayrıntılar gelecek...

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