TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

1Advocaat, Lens ve Oğuzhan'ın peşinde
Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Lens ve Oğuzhan'ın alınmasını istedi. İki futbolcunun vereceği karara göre transfer şekillenecek.
3Galatasaray'da kontenjan sıkıntısı
Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferleriyle yabancı sayısı 17'ye yükselen Galatasaray'da yönetim, en az 3 yabancıyla yolları ayırmak için yoğun çaba harcıyor.
4Comolli ile Ali Koç toplantı yaptı
Attığı tweetler sonrası Comolli'yle bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç, Fransız futbol adamına uyarılarda bulundu. Ayrıca görüşmede hangi bölgelere transfer yapılacağı da konuşuldu.
4Aydın Yılmaz Pribram'da
Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz, Çekya Ligi sonuncusu Pribram'la anlaştı. 31 yaşındaki futbolcu son olarak Sakaryaspor forması giymişti.
5Comolli ile Ali Koç toplantı yaptı
Attığı tweetler sonrası Comolli'yle bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç, Fransız futbol adamına uyarılarda bulundu. Ayrıca görüşmede hangi bölgelere transfer yapılacağı da konuşuldu.
6Şenol Güneş, Galatasaray kampında
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Galatasaray'ın kampına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ziyarette bulundu.
7Galatasaray'da kontenjan sıkıntısı
Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferleriyle yabancı sayısı 17'ye yükselen Galatasaray'da yönetim, en az 3 yabancıyla yolları ayırmak için yoğun çaba harcıyor.