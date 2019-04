TFF'den Can Bartu için saygı duruşu kararı

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel lig müsabakalarında Can Bartu'nun vefatı sebebiyle saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden Can Bartu'nu vefatıyla ilgili yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane isimlerinden Can Bartu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ay-yıldızlı formayı 26 kez giyip 6 da gole imza atan, Fenerbahçe kulübünde uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya'da da temsil eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yapan Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Can Bartu'nun vefatı sebebiyle, 12-15 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanacak olan bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı ve sabır dileriz."