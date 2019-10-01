TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe kararı

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşan Galatasaray ile Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den açıklanan karar şu şekilde:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."