TFF'den Mesut Özil'e destek

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e yapılan ırkçı saldırlar hakkında açıklama yaptı.

Almanya Milli Takımı forması giyen Mesut Özil, Alman basını ve taraftarlarcaTürk olduğu için ırkçı sadırılara maruz kalmıştı.

Başarılı futbolcu, kendisine yapılan bu kötü muamele sonrasında Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı kaldı.

TFF'DEN DESTEK VERİLDİ

Almanya'da milli formayı giyen gurbetçi arkadaşlarından destek mesajları alan Mesut'a Türkiye Futbol Federasyonu da destek verdi.

Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut'a yapılan ırkçılığını kınadığını söyledi.

YAPILAN MUAMELEYİ KINIYORUM

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.

Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır. Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.

Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız.

Yıldırım Demirören

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı"