TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yorumu

Yıllardır tartışılan "1959 öncesi kazanılan şampiyonluklar sayılmalı mı" tartışmalarına ilk kez TFF de katıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Nihat Özdemir, kararı Tahkim Kurulu'nun vereceğini söyledi.

"BU KONU BENİ AŞAR"

Özdemir, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayıları ile ilgili itirazları var. Bu konu beni aşar. TFF Başkanı olarak söylüyorum, bu beni aşar. Yönetim Kurulu olarak oturur konuşuruz. Böyle bir konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararını verir. Ayrıca bize yapılan resmi başvuru yok" dedi.

"YABANCI SAYISININ DÜŞÜRÜLMESİNDEN YANAYIM"

Ayrıca yabancı sayısı hakkında da konuşan Özdemir, "Bazı takımlarımız 11 yabancı ile sahaya çıktılar. Bu spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklal Marşımız okunurken hiçbir Türk'ün olmadığını gördük. Şahsi olarak yabancı sayısının düşürülmesinden yanayım. Şenol Güneş ve Kulüpler Birliği ile durumu görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'NİN PROTESTO FORMASI

Hatırlanacağı gibi yıllar evvel Beşiktaş'ın 1957 ve 1958'de kazandığı şampiyonlukların TFF tarafından sayılmasını protesto eden dönemin Fenerbahçe yönetimi, yıldızlarla dolu bir forma tasarlamış ve futbolcular bu formayla maça çıkmıştı.

Peki bu şampiyonluklarla Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonluklar arasındaki fark nedir?

Bu şampiyonlukların Beşiktaş'a verilmesinin nedeni, siyah-beyazlı takımın Türkiye'ye Avrupa'da temsil etmesi.

Federasyon, 1957 yılında bir takımın ülkemizi Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etmesi için UEFA'ya başvuruda bulunur.

O zamanlar henüz milli lig olmadığı için İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da ayrı ayrı ligler oynanır. Federasyon ise Şampiyon Kulüpler Kupası'na bir temsilcimizi göndermek için "Federasyon Kupası" adı altında bir lig düzenler. 2 sene yapılan bu liglerin şampiyonu ise Beşiktaş olur. Yani siyah-beyazlı takımına verilen bu 2 şampiyonluk UEFA kararıyla alınır.

Fenerbahçe'nin şampiyonlukları ise ülke çapında değil yerel liglerde kazanıldığı için sayılmamaktadır.