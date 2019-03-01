TFF'nin başına Aziz Yıldırım geçecek iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifasının ardından, Demirören'in istifasının ardından TFF'nin yeni başkanı kim olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.Gözler ise Haziran ayında yapılacak seçimlerde kimlerin aday olacağı.





"AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK"

Yıldırım Demirören'in istifasını değerlendiren TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, "Kulislerde dolaşan iddia değil bu. Çok sağlam bir bilgi aldım. TFF başkanlığı için sayın Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor. Bunu daha önce de söylemiştim ve yalanlanmadı." dedi. Doğan'ın bu yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.