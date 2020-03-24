TFF'nin geçmiş olsun mesajına büyük tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması, tüm spor camiasını derinden üzdü.

Herkes geçmiş olsun mesajı yayınlarken, bir paylaşım da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi.

Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim hakkında bir mesaj yayınlayan federasyon, şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu"





BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Ancak, Terim'in Beşiktaş derbisi öncesi erteleme talebine kulak asmayan ve tecrübeli teknik adama resmi site üzerinden gönderme yapan TFF'nin bu paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Futbolseverlerin, 'Geçmiş olsun değil, özür mesajı yayınlayın.' şeklinde yorumlarda bulunduğu görüldü.