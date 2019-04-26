TFF'nin gündeme getirdiği yeni yabancı kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu son dönemlerde sık sık gündeme getirilen yabancı kuralı hakkında yeni bir düzenlemeyi gündemine aldı.

Şu an yürürlükte olan 14 yabancı oynatabilme kuralı, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde alınmıştı. Ancak bu kuralın Türk futbolcuların önüne engel olduğu gerekçe gösterilerek, bu sayıyının azaltılması gündeme geldi.

6+2+2 SİSTEMİNE OLUMSUZ BAKILDI

Türkiye Futbol Federasyonu tüm durumları göz önünde bulundurarak, kulüplere 6+2+2 kuralını sundu. Şöyle ki takımlar 6 sahada, 2 kulübede, 2 geniş kadroda olmak üzere toplam 10 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabilecek.

Ancak Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu düzenlemenin oy çokluğu ile yetersiz olduğunu kararlaştırmıştı.

YENİ SİSTEMDE EN AZ 3 TÜRK İLK 11'DE OYNAYACAK

Bunun üzerine kuralı yeniden incelemeye alan TFF, yeni bir taslak oluşturdu. Düşünülen yeni yabancı kuralında Külüpler yine 14 futbolcuyu transfer edebilecek.

Yine aynı şekilde 12 yabancı isim maç kadrosuna alınabilecek ancak ilk 11'de en fazla 8 futbolcu sahaya sürülebilecek. Bu düzenlemeye göre en az 3 Türk futbolcu ilk 11'de yer alacak.