TFF'nin kafasındaki yeni yabancı kuralı

Türkiye'de futbolun gündemi yeniden yabancı kuralı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün yaptığı açıklamayla yabancı sınırının değişeceğini bir kez daha yineledi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DEDİĞİ GİBİ OLACAK

Mevcut kurala göre, Süper Lig ekipleri 14 yabancı oyuncu transfer edip, bu futbolculardan 12'sini maç kadrosuna alabiliyor. TFF'nin bu sayıyı, Şenol Güneş'in daha önce açıkladığı gibi önce 10'a sonra yıllar içinde 9'a ve 8'e indireceği öğrenildi.

Süper Lig'de hemen hemen her takımın kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor ve birçok futbolcunun sözleşmesi de uzun süreli. Federasyon, bu sebepten dolayı kuralı yıllara yayarak kademe kademe değiştirecek.

Nihat Özdemir dün konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı: "Plan program dahilinde yabancı sayısını düşürmeyi düşünüyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi amaçlıyoruz."

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise 14 yabancı kuralıyla ilgili şunları ifade etmşti: "Uygulanan bir sistem var. Transferler yapılmış, hadi kaldır diyemezsin bunu. Yavaş yavaş olacak. 14 yabancı bu sene kalsın dedim ben. Şu anda 14 yabancıyı almışlar, hadi kaldır diyemezsiniz. 14 yabancıyı Avrupa'da kullanabilirsiniz ama Türkiye'de mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9'a, sonraki sene 8'e indireceksiniz."