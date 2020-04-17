TFF'nin ligi başlatmayı düşündüğü tarih

Oyuncu ücretlerini düşürmek isteyen Galatasaray'da, teklifler hazırlandı. Falcao, Muslera ve Feghouli gibi yıldız isimlerin indirime olumsuz baktığı öğrenildi.

Yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, gidecek isimler de belli oldu. Sarı-lacivertlilerde netleşen ilk isimler Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt oldu.

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı ve gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne, ilginç açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Rumen futbol adamı Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın sportif direktörlük için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Bu dönemi kulüpsüz geçiren 33 yaşındaki Arda Turan, transferiyle ilgili konuştu. Önceliğinin bu süreci atlatmak olduğunu belirten Turan, "Umarım gönlümüzdeki yer olur" dedi.

Arda Turan: Şu ana kadar transferi düşünemedim

Koronavirüsü yenen Fatih Terim, bu hastalığın kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. 66 yaşındaki teknik adam, "Bundan sonra daha çok kıymet bilecek, daha çok affedeceğim" dedi.

Teknik direktör arayışları içinde olan Fenerbahçe ile adı anılan Abdullah Avcı, sarı-lacivertlilerden resmi teklif gelmese de birtakım temasların olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı: Fenerbahçe ile temasımız oldu

1 Fatih Terim: Virüs ego falan dinlemez Koronavirüsü yenen Fatih Terim, bu hastalığın kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. 66 yaşındaki teknik adam, "Bundan sonra daha çok kıymet bilecek, daha çok affedeceğim" dedi.

2 Lucescu: Beşiktaş'tan teklif aldım Rumen futbol adamı Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın sportif direktörlük için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

3 Arda Turan: Şu ana kadar transferi düşünemedim Bu dönemi kulüpsüz geçiren 33 yaşındaki Arda Turan, transferiyle ilgili konuştu. Önceliğinin bu süreci atlatmak olduğunu belirten Turan, "Umarım gönlümüzdeki yer olur" dedi.

4 Abdullah Avcı: Fenerbahçe ile temasımız oldu Teknik direktör arayışları içinde olan Fenerbahçe ile adı anılan Abdullah Avcı, sarı-lacivertlilerden resmi teklif gelmese de birtakım temasların olduğunu söyledi.

5 Samuel Eto'o'dan Kamerun'da 100 bin kişiye yardım Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o'nun, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkesindeki 100 bin kişiye yardımda bulunacağı açıklandı.

6 Talisca'nın yeni imajı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, saçlarına rasta yaptırdı. Yıldız oyuncu, yeni stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

7 Amokachi, Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor Daniel Amokachi, koronavirüsle mücadele kapsamında, ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.

8 Melo: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılı kulübü çok sevdiğini ve bir gün geri dönmek istediğini söyledi.

9 Milli okçu Anagöz: Hayallerimden vazgeçmedim Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle hayal kırıklığı yaşadığını, ancak hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.