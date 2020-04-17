TFF'nin ligi başlatmayı düşündüğü tarih

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Belarus Ligi dışında Avrupa'daki bütün futbol organizasyonlarının ertelenmesine neden olmuştu.
Bitime 8 hafta kala durdurulan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ise yavaş yavaş netleşmeey başladı.
SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Yetkili kuruluşlarla sürekli olarak bilgi alışverişi içinde olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), ligleri 1 Haziran'da seyircisiz olarak başlatmayı planladığı öğrenildi.
Çöken futbol ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için fazla vakit kaybetmek istemeyen federasyonun, virüsün durumuna göre tarihte değişiklik yapabileceği ancak şimdilik alınan kararın bu yönde olduğu belirtildi.