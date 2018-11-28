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TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminata hakkaniyet indirimi

Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Terim'e 9 milyon değil 5 milyon 250 bin TL ödenmesine karar verdi.

TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminata hakkaniyet indirimi
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki davada yeni bir gelişme daha yaşandı.

9 MİLYON 324 BİN LİRAYA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

İstanbul 17. İş Mahkemesi'nin davalı TFF'nin, davacı Fatih Terim'e 9 milyon 324 liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti.

4 MİLYON 74 BİN TL GERİ ALINACAK

Sporx'in haberine göre; Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF'nin itirazı ve İş Mahkemesi'nin verdiği karar incelendi ve "HAKKANİYET" indirimi yapılarak; Fatih Terim'in TFF'den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi.

Hem Fatih Terim tarafı hem de TFF tarafı, verilen kararı iki hafta içerisinde Yargıtay'a taşıyabilecek.

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