TFF'nin yeni takımı Afyonspor oldu

Mücadelenin 14. dakikasında 1-0 mağlup duruma düşen Afyonspor, 2-1 kazarak TFF 1. Lig'e çıkmayı başardı.
İLK YARI EŞİTLİKLE SONUÇLANDI
Karşılaşmanın 14. dakikasında Mahir Sağlık'ın golüyle geriye düşen Afjet Afyonspor, 31. dakikada Türker Toptaş ile beraberlik golünü attı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise sahneye Timuçin Aşcıgil çıktı ve Afjet Afyonspor'u öne geçiren golü kaydetti.
Maçın devamında başka gol sesi çıkmadı Afjet Afyonspor, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldi.
AFYON KUPASINI ALDI
Sahanın ortasında play-off şampiyonluğunu kutlayan futbolcular, daha sonra tribündeki taraftarlarla sevincini paylaştı.
Saha içinde gerçekleştirilen seremonide Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, takım kaptanı Yasin Yener'e şampiyonluk kupasını verdi.
Kupa töreninin ardından sahaya giren taraftarlar da futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip şampiyonluğu kutladı.
Bu arada, futbolcuların ve teknik heyetin kupa törenine, önünde "Her sene bir üst lige" arkasında ise "Sonunda Süper Lig'e" yazılı tişört giyerek katıldığı görüldü.