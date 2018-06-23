Thauvin: Pogba bir lider

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın hücum oyuncusu Florian Thauvin, Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'nın Fransa Milli Takımı için olan rolü hakkında konuştu.

Pogba'nın Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Thauvin, Pogba hakkında, "Onun milli takımımızda olmasından çok gurur duyuyoruz, o çok önemli bir oyuncu ve her zaman öyleydi" dedi.

Arkadaşlığına da değinen Florian Thauvin, "Dışarıdan farklı görebilirsiniz ama o aslında çok iyi bir insan, çok çalışkan ve aynı zamanda bir lider. Onun başarılarının devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu.